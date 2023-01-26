Kickboks Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve Şanlıurfa’da devam eden Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda Çorum’un ikinci madalyası geldi. Abdulsamet Uğurlu, Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

11 Nisan Spor Salonu’nda, yurt genelinden 6.500 sporcunun katıldığı şampiyonada, Çorum’u 32 sporcu temsil ederken, kadınlar layt kontak 60 kiloda ringe çıkan Anka Spor Kulübü sporcusu Selcan Yaylacı, madalya müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncüsü olmuştu. Yaylacı’nın ardından Çorum’un ikinci madalyası Süper Lig şampiyonu Abdulsamet Uğurlu’dan geldi.

Büyük erkekler K1 stil 57 kiloda, antrenör Aydın Fırat nezaretinde ringe çıkan Sungurlu Belediyespor Kulübü kiçkboksçusu Abdulsamet Uğur, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

22 Ocak’ta başlayan Türkiye Şampiyonası 29 Ocak Pazar günü sona erecek.

(Hüseyin AŞKIN)

