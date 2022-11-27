Programda Doğa Koleji’nin konuğu Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Abdullah Paydar oldu. Ağız ve diş şağlığı hakkında öğrencileri bilgilendiren Paydar, ayrıca meslekleri ve Diş Hekimliği Fakültesi hakkında öğrencilere detaylı bilgiler sunarak Diş Hekimliği tercihinde bulunacak öğrencilere tecrübelerini aktardı.

UMKE, AFAD gibi kurumlarda da gönüllü olarak faaliyetlerde bulunan Paydar aynı zamanda tam Doğa tutkunu olduğunu açıkladı. Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirmek konusunda da tavsiyelerde bulunan Paydar, doğayı ve yaşanılan çevreyi keşfetme konusunda da öğrencilere örnekler sundu.

Keyifli geçen seminerin sonunda Çorum Doğa Koleji İdari Koordinatörü Fatih Yanılma, Başhekim Paydar’a teşekkür plaketi sunarak kurumları adına tüm Diş Hekimlerinin gününü kutladı.

(Haber Merkezi)

