Milli Eğitim Müdürü Kodek mesajında eğitimcilere ve öğrencilere ayrı ayrı seslenerek iyi tatiller diledi. Öğretmen ve öğrencilerin aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir tatil geçirmelerini temenni ederek 6 Şubat 2023 günü tarihinde tekrar okula beklediklerini söyleyen Abdullah Kodek mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Kıymetli meslektaşlarım. Gelecek nesilleri yetiştiren sadece çocuklarımıza ve gençlerimize değil, bütün bir topluma yön verecek olan sizlere millet olarak çok şey borçluyuz. Daha güçlü bir Türkiye için Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023 hedeflerine yürüdüğümüz süreçte, nesillerimizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için çıkılan eğitim öğretim yolunda sizlerle birlikte yol yürümekten gurur duyuyorum.

Sevgili öğrencilerimiz. Ülkemizin ümidi, yuvalarımızın mutluluk vesilesi ve milletimizin emaneti ve geleceğisiniz. Bu tatille dinlenirken kendinizi geliştirecek etkinlikler de yapmanızı tavsiye ediyorum. Okumaktan ve yazmaktan asla ve asla uzak durmayın.”

(Volkan SINAYUÇ)

