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İl Millî Eğitim Müdürü Kodek, şube müdürleri ile birlikte 2023-2024 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını incelemek amacıyla bazı okulları ziyaret etti. Millî Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, okullardaki çalışmaları inceledi

Buna göre Mimar Sinan Anaokulu, Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu’nu inceleyen İl Kodek, yeni eğitim öğretim yılı kapsamında okullardaki bakım, onarım, yenileme çalışmaları başta olmak üzere hazırlık çalışmalarını inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi alıp değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü kitap deposunda da incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Kodek, “2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde okutulacak ders kitaplarının çoğunluğu depomuza ulaştı. Okullarımız açılmadan önce tüm ders araç ve gereçlerimiz ile bakım ve onarım işlerimizi tamamlamış olarak okullarımızda öğrencilerimizi bekliyor olacağız” dedi.