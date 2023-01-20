Çorum’da 47 yıl eğitime adanmış hizmet süresinin yaklaşık 3.5 yılını Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak geçiren Ahmet Genç için Çorum’da veda programı düzenlendi. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile birlikte Milli Eğitim Şube Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Programda konuşan Abdullah Kodek; “Geç tanıştığım ama dolu dolu geçen iki yılda birlikte çalışmaktan onur duyduğum, zevk aldığım ömür boyu bir dost ve ağabey kazandığım can ağabeyim Rabb'im bundan sonraki yaşamında her şeyi gönlüne göre versin” diyerek Ahmet Genç’e plaket verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

