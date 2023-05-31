İstanbul Yüksek İslâm Entitüsü mezunu olan Abdullah Çağlar, Sinop İmam Hatip Lisesi Kurucu Müdürlüğü, Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği görevlerinde bulunmuştu.
Öğretmen Mustafa Çağlar, Av. Abdurrahman Çağlar ve Dr. Ali İhsan Çağlar’ın babaları olan Hacı Abdullah Çağlar’ın cenazesi yarın (1 Haziran 2023 Perşembe) Akşemsettin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra ilimiz Oğuzlar İlçesi’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.