“Yargılanmayan ve karşılıksız kalan her kalleşçe pusu ve cinayet bir sonraki için cesaret verecektir” diyen Batum, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Sinan Ateş'in cinayeti aydınlatılmalıdır. Tetikçisi, tedarikçisi, destekçisi, azmettiricisi, perde önünde planı, perde arkasında saklananı her kim varsa bulunup Türk adaleti önünde cezası verilmelidir. Bu cinayetin faillerinin bulunması ve gereğinin yapılması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nezdinde İçişleri Bakanlığı'nın haysiyet, şeref ve namus borcudur.

Yargılanmayan ve karşılıksız kalan her kalleşçe pusu ve cinayet bir sonraki için cesaret verecektir. Türkiye'miz karanlık günlere çekilmek istenmektedir. Sinan Ateş'in Ankara'nın ortasında katledilmesine yol açan cinayet tüm ayrıntıları ile ortaya çıkarılıp bütün sorumlular yargılanıp hak ettiği cezayı almalıdır. Geride kalan gözü yaşlı o iki yavrunun ahı hepimizi bu davanın takipçisi olmamıza mecbur kılmaktadır.” (Haber Merkezi)