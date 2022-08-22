Eşi Güner Ateş'i 7 ay kadar önce kaybeden Abdullah Ateş'in, son aylarda direncini tamamen kaybettiği ve hastalığının yayıldığı öğrenildi.

Onur Ateş ile Elif Eda Kaya'nın babaları olan Abdullah Ateş'in cenazesi öğle namazına müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Düzenlenen cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, TÜRMOB Genel Saymanı Mustafa Levent Temizöz, Çorum SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, meslektaşları ve sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Samet YILMAZ)

