TEDAŞ eski Müşteriler Müdürü, aynı zamanda Gençlik Spor İl Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Erdoğan Arslan’ın babası, Ak Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Fuat Aykaç, Milli Eğitim’den emekli Metin Ceylan ve Türksat çalışanı Şaban Güher’in kayınpederi, Nezihe, Kadriye, Bedriye, Gülay Arslan’ın babaları, eski Çorum esnafından Abdullah Arslan vefat etti.

Merhumun cenazesi Cumartesi günü Ulucami’de kılınan öğle namazına müteakip, Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

