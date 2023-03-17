Geniş bir katılımla aday adaylığı açıklaması yapan önceki dönem Belediye Başkanı Zeki Gül ulusal basında da yer aldı. Hürriyet Gazetesi’nin usta kalemi Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde Zeki Gül’e geniş yer verirken övgü dolu sözler sarfetti. Selvi, AK Parti Milletvekili Aday Adayı olan Zeki Gül için siyasette yük alan siyasetçi benzetmesi yaptı.

Abdulkadir Selvi “Bazı siyasetçiler vardır yük olur, bazı politikacılar vardır yük alır. Zeki Gül yük alan, saygın siyasetçilerden biri olarak AK Parti’den Çorum’da milletvekilliğine aday oldu.” ifadelerine yer verdi.

Selvi “ÇORUM ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ GÜL” başlıklı yazısında “Zeki Gül’ü Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olduğu günden beri tanıyorum. Çorum Belediye Başkanı olarak güzel hizmetlere imza attı. Dürüstlüğü ile ön plana çıkan bir isim oldu. AK Parti’nin Çorum’da yüksek oy oranlarına ulaştığı dönemlerde onun katkısı vardı. Zeki Gül, Çorum Belediye Başkanlığı’ndan sonra Çevre Bakanlığı’ndaki görevi sırasında Türkiye’ye hizmet etti. Bazı siyasetçiler vardır yük olur, bazı politikacılar vardır yük alır. Zeki Gül yük alan, saygın siyasetçilerden biri olarak AK Parti’den Çorum’da milletvekilliğine aday oldu.” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

