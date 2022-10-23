Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru olarak kamuoyunda bilinen Eski AKP Milletvekili Turhan Çömez ve Habertürk gazetesi yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun İYİ Parti’ye katılmasının ardından, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, twitter hesabından gülümseten bir paylaşım yaptı.

Başkan Abdulkadir Şahiner'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Çorum'da yaptığı mitingde İYİ Parti'ye katıldığı görüntüyle 'İnsanın tekrar İYİ Parti'ye katılası geliyor' paylaşımı büyük etkileşim aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

