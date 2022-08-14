Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Çorum’da düzenlenen mitinge katılan ve 6’lı masayı eleştiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine sert tepki gösterdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul seçimi için terörist başının kardeşini devlet televizyonuna çıkarmıştınız, buna tepki veren Aziz Türk Milleti sandıkta cevabını vermişti. Hala akıllanmadınız mı? Lanet olsun sizin sizden olmayanı hain gören siyasetinize. Az kaldı, gidiyorsunuz” dedi. (Haber Merkezi)

