Türkiye’ye güneş gibi doğan ve ümit vadeden partilerinin 5’nci yılını kutladıklarını belirterek çıktıkları bu yolda birçok şeyden emin olduklarını vurgulayan Şahiner, “İyiler var oldukça güzelleşeceğiz” dedi.

İyilerle çıktıkları bu yolda yürüdükleri iktidar yoluna artık koştuklarını söyleyen Abdulkadir Şahiner yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi. “Güçlüyüz, biriz ve diriyiz. Hizmet aşkıyla attığımız her adım meyvesini vermeye başladı. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin liderliğinde emin adımlarla ilerlediğimiz kurtuluş ve hizmet yolunda gücümüzün farkındayız. Ülkemizi İyileştireceğiz, insanlarımızı ve halkımızı iyileştireceğiz. Yaşanılan tüm bu zorlukların içerisinde bir çare arayan halkımızın umudunu taze tutarak hedefimize ulaşacağız. Önce Rahmanın önünde sonra milletimizin nezdinde bu sınavı hakkıyla vereceğiz. 5. yıl kutlu olsun. 5. yıl umut olsun, 5. yılımız dönüm noktamız olsun. Büyük bir aşk ve coşkuyla başlayan “İyilik Harekatımız” iktidarla taçlansın. Halkımızın desteği ve inancı ile #Azkaldı biz geliyoruz”

(Volkan SINAYUÇ)

