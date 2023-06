Kadınların iş hayatı, eğitim, sağlık, yasama, yürütme ve yargıya varıncaya kadar hayatın her alanda üstlendiği görevi başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Şahiner; “Kadınlarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında büyük roller üstlenmişler ve ülkemizin simgesi ve Cumhuriyet'in en büyük teminatı olmuşlardır” dedi.

Kadınların yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklar olduğunu da dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların, eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, daha iyi yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirme yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olmuştur. İslam dini ile birlikte kadın toplumda hak ettiği değeri almıştır. Kadınlara karşı gösterilecek tavırda bizim için en güzel örnek Peygamberimiz Hazreti Muhammed’dir.

Peygamberimiz, kadınlara karşı her daim güler yüzlü olmuş, onlara sevgi ve saygı göstermiştir. Kadına şiddetin, ne İslam’da ne de insanlıkta yeri yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere; yaşamın her anında her türlü fedakârlıkta bulunan, yokluğumuzu ve sıkıntılarımızı paylaşan, her zaman yanımızda olan tüm fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum”

(Volkan SINAYUÇ)