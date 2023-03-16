Son dakikaya kadar herkesin merakla beklediği ‘Başkan Abdulkadir Şahiner İstifa Edecek Mi?’ sorusu yanıtını buldu. Başkan Şahiner, Milletvekili aday adayı olmayacağını, görevine devam edeceğini açıkladı.

Sungurlu Belediyesi personelini toplayıp istifa etmediğini açıklayan Bakan Abdulkadir Şahiner, “Sungurlu'ma yapacağım çok hizmetlerim var. Hazırladığınız listeleri geri yırtın. Yaptığınız planları suya atın. Koltuğumuzda gözü olanlar 23 Nisan’ı beklesin. Her türlü onayı veren Liderim Sayın Meral Akşener 'e minnettarım. İstifa etmemi bekleyip, personelimi işten çıkarma hayali kuranlara inat, beni günlerdir arayan Belediye Başkanlığını bırakmama karşı çıkan tüm hemşehrilerim için görevimin başındayım” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

