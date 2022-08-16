Çorum’un kanaat önderlerinden emekli eğitimci-yazar Abdülkadir Ozulu, bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Kentin kültür ve sosyal hayatına araştırma yazıları ve kitapları ile uzun yıllardır önemli katkılar sunan Ozulu’nun vefatı Çorum’da derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi öğle namazına müteakiben Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.

ABDULKADİR OZULU KİMDİR:

Eğitimci - Yazar Abdulkadir Ozulu, 1941 Çorum doğumlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da yaptı. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Nevşehir Öğretmen Okulu, Çorum İmam Hatip Lisesi ve Çorum Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. Çorum Anadolu Lisesi ile Çorum Anadolu Öğretmen Lisesi’nin kurucu müdürlüğünü yaptı. 1993 yılında kendi isteği ile emekli olan Ozulu’nun, Çorum yerel basında araştırma yazıları ve denemeleri yayılandı. Evli ve iki çocuk babası olan Abdulkadir Ozulu, araştırma ve edebiyat çalışmaları ile Çorum’un kültür hayatını büyük katkılar sundu.

HÜSEYİN POROY, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, eğitimci-yazar Abdulkadir Ozulu’nun vefatı nedeniyle, ÇORUM HABER aracılığı ile Çorum’a başsağlığı dileklerini iletti.

Ozulu’nun Çorum’un önemli değerlerinden biri olduğunu ve saygın kişiliğiyle daima hatırlanacağını ifade eden Poroy, “Ozulu hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm Çorumlulara başsağlığı diliyorum” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)

