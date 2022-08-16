Çorum’un kanaat önderlerinden emekli eğitimci-yazar Abdülkadir Ozulu, bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Kentin kültür ve sosyal hayatına araştırma yazıları ve kitapları ile uzun yıllardır önemli katkılar sunan Ozulu’nun vefatı Çorum’da derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.

ABDULKADİR OZULU KİMDİR:

Eğitimci - Yazar Abdulkadir Ozulu, 1941 Çorum doğumlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da yaptı. Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Nevşehir Öğretmen Okulu, Çorum İmam Hatip Lisesi ve Çorum Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. Çorum Anadolu Lisesi ile çorum Anadolu öğretmen lisesinin kurucu müdürlüğünü yaptı. 1993 yılında kendi isteği ile emekli olan Ozulu’nun, Çorum yerel basında araştırma yazıları ve denemeleri yayılandı. Evli ve iki çocuk babası olan Abdulkadir Ozulu, araştırma ve edebiyat çalışmaları ile Çorum’un kültür hayatını büyük katkılar sundu. (Haber Merkezi)

