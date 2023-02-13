Esat Şenol, 2 binden fazla battaniye, 10 binden fazla bere, kaşkol, eldiven ve 3 bin civarında kışlık giyeceği deprem bölgesine gönderilmek üzere Türk Konsolosluğuna teslim etti. Şenol’un yardımları Türk Hava Yolları ile ülkemize oradan ise deprem bölgesine en kısa sürede ulaşarak afetzedelerin soğuk kış günlerinde giysi ihtiyaçları karşılanacak.

ABD’ye yaşayan Türkler olarak yardım seferberliği başlattıklarını ifade eden Esat Şenol, “İnşallah bir an önce ülkemizin yaralarını el birliği ile saracağız” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

