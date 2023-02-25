Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı olarak tüm şubelerde yürüttükleri “100 Bin Kişiye Şükür ve Kurtuluş Lokması” etkinliklerinin sekizincisinin yarın yapılacağını dile getiren Genel Başkan Doğan yarın saat 12.00’de Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı alanında yapılacak olan programa Çorum halkını davet etti.

Türkiye’de yaşanan salgın, deprem ve yaşanacak sel, dolu gibi afetleri de daha az acıyla atlatmak temennisiyle küçükbaş hayvanların kurban edildiği Hızır ayında Abdal Musa Kurtuluş Lokması etkinliği yapacaklarını belirten Doğan; “Bu lokmadan mümkün mertebe her canın tatması gerekiyor.” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir heyetle deprem felaketinden etkilenen bölgelere ziyaretlerin yapıldığını belirterek depremzedelere bakliyat, giysi, konserve paketlerinin yanı sıra 6 adet küçükbaş kurbanlık hayvan bağışının yapıldığını söyleyen Doğan, bugüne dek düzenlenen şükür lokması etkinlikleri ile 55 bin kişiye ulaşıldığını, yaşanan ve yaşanacak olan doğal felaketlere karşı bu etkinliğin yapılacağını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

