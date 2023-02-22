Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan, vakıf cemevinde 26 Şubat 2023 günü düzenledikleri etkinliğe tüm Çorumluları davet etti.

Türkiye’de yaşanan salgın, deprem ve yaşanacak sel, dolu gibi afetleri de daha az acıyla atlatmak temennisiyle küçükbaş hayvanların kurban edildiği Hızır ayında Abdal Musa Kurtuluş Lokması etkinliği yapacaklarını belirten Erdal Doğan; “Bu lokmadan mümkün mertebe her canın tatması gerekiyor. Bizler tüm canlarımızı bu büyük organizasyon için Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı alanında 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 12.00’de bekliyoruz” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

