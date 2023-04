Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, beraberinde Başkan Yardımcısı Necat Yazıcı ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Akif Akyol ve Muhammed Taha Yazıcı ile birlikte, dün gazetemizi ziyaret ederek, ÇORUM HABER’in yayın hayatında 38.yıla ve Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın meslekte 53.yıla girişini kutladı.

Göreve geldikleri 2 aylık süreçte, yaptıkları çalışmaları da anlatan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, ÇORUM HABER’in her zaman ilkeli ve tarafsız haberlerle Çorum sporuna büyük katkılar sağladığını ifade ederek, tüm çalışanlar nezdinde Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a teşekkür etti.

ASKF olarak, Çorum sporunun gelişimi noktasında her türlü proje ve fikirlere açık olduklarını da kaydeden Ferhat Arıcı, sporun Çorum’un en büyük birleştirici gücü olduğunun altını çizdi. Artık A Milli Takım’da Çorumlu sporcular görmek istediklerini dile getiren Arıcı, “Yaptığımız çalışmaları, yoğun istişareler neticesinde hayata geçiriyoruz. Amacımız, Çorum sporunu daha üst seviyelere taşımak. En büyük hedeflerimizden biri de, A Milli Takım’da, Çorum’un sokaklarında yetişmiş sporcuların yer almasına katkı sağlamak. Bununla ilgili tüm spor taban birlikleri ile işbirliği içerisinde olmanın gayreti içerisindeyiz.

SPOR, ÇORUM’UN EN BÜYÜK BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Spor, Çorum’un en büyük birleştirici gücüdür. Bu yüzden, tüm dinamiklerin amatör sporu ve Çorum FK’yı desteklemesi lazım. Bu noktada, iş dünyasından amatör spora katkı sağlamalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

DR.TURHAN KILIÇCIOĞLU’NUN İSMİ YAŞATILMALI

Arıcı, eski stadın yakılması sonrası merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun isminin yaşatılması gerektiğini de dile getirirken, “Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nın yıkımının bizim dönemimize denk gelmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Keşke stadın çimleri, etrafındaki koşu parkurlarıyla birlikte yerinde kalsa ve insanlar burada spor yapmaya devam etse. Bunun yanında, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun isminin başka bir spor tesisine verilmesiyle ilgili girişimlerimiz oldu. Konuyu Belediye Başkanımıza da ilettik. Ancak, stattan sonra isminin daha küçük bir sahaya verilmesinin doğru olmayacağı yönünde fikir birliğine vardık. Sadece Dr. Turhan Kılıçcıoğlu değil, yine eski Belediye Başkanımız, merhum Arif Ersoy’un isminin de bir tesise verilmesi yönünde girişimlerimiz olacak” şeklinde konuştu.

ASKF Başkan Yardımcısı Necat Yazıcı ise, önümüzdeki günlerde bir spor çalıştayı yapmayı planladıklarını yinelerken, Çorum’un spor envanterini çıkartıp, daha bilimsel ve kalıcı çalışmalar planlamayı amaçladıklarını söyledi.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, ÇORUM HABER’in Çorum’un her türlü meselesini gündeme getirip takipçisi olduğunu dile getirdi ve Şeker Fabrikası, bölünmüş yol, Hitit Üniversitesi’nin ismi ve Kadeş Meydanı’nı örnek gösterdi. ASKF yönetiminin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve takdire şayan bulduğunu da belirten Yolyapar, Ferhat Arıcı nezdinde yönetime başarı dileklerini iletti.

(Rıfat KARA)