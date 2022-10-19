Program 1 Kasım 2022 tarihinde başlayıp, 15 Mart 2023 tarihinde sona erecek. Katılımcılara program süresince asgari ücret ödenecek, finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacak.

Başvurular, 17-21 Ekim 2022 tarih aralığında alınacak olup, katılımcıların tamamı, liste ayrımına tabi tutulmadan geçerli başvurular içerisinden Noter Kurası Yöntemiyle belirlenecek.

Kura çekimi ise 27 Ekim saat 10.00'da İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu tarafından yapılan açıklamada, “Başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların 21 Ekim Cuma gününe kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler, İş arayan, Toplum Yararına Programlar TYP Başvuru” kısmından program (308599) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru şartları, kontenjan ve program numarası aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğü personelinden başvuru için yardım talep edebilirler” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“27.9.2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır. Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir. TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.” (Haber Merkezi)

