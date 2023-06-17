Gülabibey Mahallesi’nde bulunan ikametgâha Vali Mustafa Çiftçi ve beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İHH İnsani Yardım Vakfı Çorum Şube Temsilcisi, Beşir Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Şube Temsilcisi ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı tarafından 2 Haziran’da hane ziyareti gerçekleştirildi.



Yapılan ziyarette; yaşlı vatandaşın yaşadığı evin yaklaşık 60-70 yıllık eski bir bina olduğu, özellikle son günlerde yağan aşırı yağmurlar sebebiyle çatısının aktığı, duvar boyalarının eskidiği ve evin içindeki elektrik tesisatında onarımın yapılması gerektiği tespit edildi.

Vali Çiftçinin talimatıyla; Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli’nin nezaretinde evin çatısı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanlarıyla onarıldı. Evin içerisindeki boya işleri Çorum İl Özel İdaresi’nce yapıldı. Çorum Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından yürütülmekte olan ‘Gönülleri Onarıyoruz’ projesi kapsamında evin elektrik tesisatında gerekli onarım işleri gerçekleştirildi.

Yapılan tüm bu işlemlerden sonra, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülmekte olan ‘Vefa Evde Bakım Projesi’ ekipleri tarafından evin genel temizliği ve yerleşimi yapılarak, Hasan amcanın bundan sonraki ikametinin daha rahat ve uygun şartlarda devam etmesi sağlandı.

Tadilat sonrası Vali Mustafa Çiftçi beraberindeki heyet ile Hasan amcanın evini tekrar ziyaret etti, yapılan tadilatları yerinde inceleyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Hasan amca, Vali Çiftçi’ye ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yapılan açıklamada, “Devletimizin şefkatli eli şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın üzerinde olmaya devam edecektir” denildi.