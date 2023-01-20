2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan ülke genelindeki 19 milyona yakın öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere karne aldı.

Çorum’da da okul öncesinde 8 bin 731, temel eğitimde 53 bin 839 ve ortaöğretimde 28 bin 176 olmak üzere toplam 90 bin 746 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak olan öğrenciler, hafta sonları dahil 16 günlük tatili daha faydalı geçirmek adına Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ücretsiz kurslardan da faydalanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre, öğrencilerin iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak. 17-20 Nisan tarihleri arasında ise öğrenciler ikinci ara tatil dönemine girerken, 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

VALİ ÇİFTÇİ OVASARAY’DA, BAŞKAN AŞGIN SAKARYA’DA KARNE DAĞITTI

Çorum’da 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle öğrencilere karneleri verildi. Vali Mustafa Çiftçi, beraberindeki Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile birlikte merkeze bağlı Ovasaray Köyü’ne giderek Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Vali Çiftçi, onlarla sohbet ederek hem karnelerini dağıttı hem de yarıyıl tatili öncesi hediye vererek sevindirdi. Ara tatilin bütün öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Vali Çiftçi ve protokol üyeleri öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirerek programı tamamladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da merkeze bağlı Sakarya İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Burada öğrencilerin karne sevincine ortak olan Aşgın tüm öğrencilere tatilde dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)