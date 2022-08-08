Çorum’un Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcisi Osmancık Belediyespor’da iç transfer görüşmeleri başladı. Kırmızı-Beyazlı yönetim iç transferde 9 futbolcuyla yola devam etme kararı alırken, 7 isimle de yollarını ayırdı.

Yeni sezonda da Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan Osmancık Belediyespor’da transfer çalışmaları start aldı. İç transferde dün itibariyle görüşmelerin başladığını belirten Genel Kaptan Gökhan Kent, kaleci Muhammet Zahit Öztaş, sol bek Aytuğ Giraygil, ön libero Berk Alacabağ, orta saha Emirhan Özmet, ort saha Hikmet Emre Taşkın, sol açık İsmail Savaş, orta saha Mert Aktaş, stoper Mücahit Çoban ve sol bek Ömer Atak ile yeni sezonda yola devam edeceklerini söyledi.

Sağ açık Onur Özçifçi, sol bek Selahattin Yaman, orta saha Arda Onat Uslu, orta saha Furkan Çalışır, orta saha Emirhan Çelik, orta saha Şafak Bilgili ve stoper Oğuzhan Karakoç ile yolların kesin olarak ayrıldığını da belirten Kent, dış transferde ise 10 oyuncuyu renklerine bağlamayı düşündüklerini ifade etti.

Kent ayrıca, Teknik Direktör Turgay Doğan, yardımcıları Aydın Çolak ve Süleyman Çağrı Kabasakal’la da yollarına devam edeceklerini belirtti.

‘HEDEFİMİZ

ŞAMPİYONLUK’

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda dış transferde hata yapmak istemediklerini belirten Genel Kaptan Gökhan Kent, Çorum’a ve Osmancık’a yakışır oyuncuları transfer edeceklerini söyledi. Geçen sezon Play-Off’u kıl payı kaçırdıklarını belirten Kent, “Bu sene aynı hatayı yapmak istemiyoruz. Geniş ve kaliteli isimlerden oluşan bir kadro ile sezona başlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. İlerleyen günlerde dış transferde anlaştığımız isimleri kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

(Rıfat KARA)