Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 80 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 25 Ocak - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara’da giriş (sözlü) sınavı yapılacak. 
Başvurular 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığın internet sitesindeki (www.icisleri.gov.tr) “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.
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