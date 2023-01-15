“Analiz” programının canlı yayın konuğu olan Başkan Aşgın, 2023 yılında yapılacak yeniliklerle ilgili de ilk kez açıklamalarda bulundu. Çorum’da Hitit Fuar ve Festivali’nin yanısıra Kitap Fuarı’nın yapıldığını ve önümüzdeki yıllarda bunun devam edeceğini anlatan Aşgın, ayrıca 2 yeni festivali daha hayata geçireceklerini müjdeledi.

8 MART’TA 3 GÜN KADIN FESTİVALİ

Belediye Başkanı Aşgın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Çorumlu kadınların günlerini doyasıya geçirmeleri için 3 gün sürecek festival organize edeceklerini duyurdu.

Festival’de konferans, panel, eğlence, sergiler, kadın sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleriyle birlikte Kadınlar Günü’nü çok özel bir şekilde kutlayacaklarını vurguladı.

19 MAYIS’TA İSE GENÇLİK FESTİVALİ

Gençliğe güvendiğini ve daha önce gençlere yönelik yaptıkları faaliyetleri anlatan Belediye Başkanı Aşgın, 19 Mayıs’ta da bir gün önce başlayıp, bir gün sonra bitecek şekilde yine 3 gün sürecek bir festival düzenleyeceklerini kaydetti.

(Haber Merkezi)

