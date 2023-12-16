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Ö.S'ye sosyal medya aracılığıyla ulaşan şüpheliler, vefat eden eşinin adını vererek para istedi. İkna olan Ö.S, zanlıların isteği üzerine Akşemseddin Camisi'nin ayakkabılık bölümüne çanta içinde 600 bin lira bıraktı.

Yaklaşık bir hafta sonra dolandırıldığını anlayan Ö.S'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Aynı kişilerin ikinci kez para istemesi üzerine Ö.S, polise haber verdikten sonra aynı caminin ayakkabılık bölümüne 260 bin lira daha koydu.

D.C. (55) ile kadın zanlı S.C. (50), ayakkabılıktan parayı aldıktan sonra caminin avlusunda polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Olayla ilgili A.C. (30) ise evinde gözaltına alındı.

Zanlılara ait evde yapılan aramada çok miktarda para ile dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Öte yandan Ö.S'nin ayakkabılığa para dolu çanta bırakması ve zanlılardan S.C'nin çantayı alması, caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.