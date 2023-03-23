Galericiler sitesinin yanından Çorum Sanayi Sitesine çıkan Çorum Sanayi Sitesi 9. Caddenin devamındaki yolda yenileme çalışması başlattıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, bölgedeki çalışmalar tamamlanana kadar yolun trafiğe kapalı olacağını kaydetti. Zahir, “Sanayiye çıkan bağlantı yollarından biri olan ve hemşehrilerimiz ve esnafımız tarafından yenilenmesi hususunda talep edilen 1400 metre uzunluğundaki 7 metre genişliğe sahip yolumuzu yenileyerek 20 metreye çıkaracağız.” dedi.

Başkan Yardımcısı Zahir, “Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin ve sanayi esnafımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarımız tamamlanana kadar yol, trafiğe kapalı olacağı için hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

