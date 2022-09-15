Stajlarını tamamlayan Av. Murat Çam, Av. Sümeyye İrem Ergün, Av. Sevde Hafize Hız, Av. Melike Yıldırmaz, Av. Meva Nur Tekkeşinoğlu, Av. Ahmet Bulut ve Av. Günay Çetin için Çorum Barosu tarafından yemin ve ruhsat töreni düzenlendi.

Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere yeni avukatlar Murat Çam, Sümeyye İrem Ergün, Sevde Hafize Hız, Melike Yıldırmaz, Meva Nur Tekkeşinoğlu, Ahmet Bulut ve Günay Çetin’in stajlarını yanında yaptıkları avukatlar ile ailelerinin de katıldığı törende avukatlık yeminini yaparak ruhsatını alan genç isimler mesleğe adım attı.

Törende konuşan Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı; aralarına yeni katılan avukatları tebrik ederek başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

