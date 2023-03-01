Kimi vatandaşlar, tereddütsüz adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylerlerken, 6’lı Masa etrafında değerlendirme yapanlardan da çoğunlukla “Kemal Kılıçdaroğlu” ismi geldi. Ama, Mansur Yavaş diyenlerin sayısı da az değildi. Ekrem İmamoğlu adı üçüncü sırada kaldı.

Gazi Caddesi ve Hürriyet Meydanı’nda görüşlerine başvurduğumuz vatandaşlar, tahmin, temenni ya da beklentilerini özgürce dile getirdiler.

“ŞU ANKİ İKTİDARDAN ÇOK BIKTIK”

Bir kadın, cumhurbaşkanı adayının her şeyden önce vicdanlı, adaletli, Türkiye’yi aydınlığa çıkarak bir insan olmasını istediğini belirterek, “Şu anki iktidardan artık çok bıktık. Canımıza tak etti. Benim gönlümden geçen aday da Kemal Kılıçdaroğlu.” diye konuştu.

“KILIÇDAROĞLU’NUN KONUŞMALARI MAKUL”

Kendisinin Yeniden Refah Partili olduğunu ve gönlünden geçen Cumhurbaşkanının Fatih Erbakan olduğunu dile getiren bir vatandaş, 6’lı masa için en uygun adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu’nun son zamanlardaki konuşmalarını beğendiğini ifade eden vatandaş, “Benim söylememle olacak değil ama masanın en büyük partisi CHP. Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki konuşmaları da çok makul. İnşallah böyle devam edebilirse. Bunu duyan oldu CHP’ye geçti bu adam derler kızarlar ama ben Kılıçdaroğlu uygun gibi görüyorum.” dedi.

“BİZ ÖLÜMÜNE TAYYİP ERDOĞANCIYIZ

6’lı masanın adayını bilemediğini belirten bir vatandaş, “Biz Tayyip Erdoğancıyız ölümüne kadar gerisi bizi bağlamıyor. Zaten tribünlere de bindiler onlar da umudu kesti kendinden ben öyle görüyorum.” şeklinde konuştu.

“MASA ÇOK KARIŞIK”

Millet ittifakının adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını düşünen bir vatandaş, “Ama pek de şansı olacağını zannetmiyorum. Çünkü masa çok karışık.” yorumunu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Mansur Yavaş’ın adaylığı konusunda direttiğini savunan bir vatandaş, 6’lı masanın adayının Mansur Yavaş olacağını söyledi.

Millet İttifakı’nı adayı bir türlü belirleyemediği için eleştiren bir vatandaş şunları söyledi: “Yangın olur AFAD nerede Kızılay nerede diyorlar oysaki helikopter tepelerinde uçuyor. Bugün ayrı konuşuyorlar, yarın ayrı konuşuyorlar. Kendilerinden haberleri yok.”

“ADAY KILIÇDAROĞULU”

6’lı masanın adayını sorduğumuz bir kadın, “Civciv çıkacak, kuş çıkacak” yorumunu yaparken, bir vatandaş, “Kendileri aralarında seçerler, biz bilemeyiz ancak bana göre Kılıçdaroğlu olacak.” cevabını verdi.

Bir vatandaş, “Onlar 6 kişi bilemiyorsa biz nereden bilelim” derken, bir başka vatandaş ise ülkeyi mevcut Cumhurbaşkanı’ndan başka kimsenin yönetemeyeceğini savundu.

6’lı masanın adayıyla ilgilenmediğini bildiren bir vatandaş, “Ben Recep Tayyip Erdoğan’dan başkasına oy vermem.” ifadesini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU’NA GÜVENİYORUM”

Bir vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu’nu güvenilir bulduğunu söylerken, gönlünden geçen adayın da aynı isim olduğunu belirtti.

6’lı masanın bozulacağını iddia eden bir vatandaş şu ifadelere yer verdi: “Bugün olmazsa yarın ayrılacaklar. Nereye gittiğini bilmeyen adamdan sen ne bekliyon.” diye konuştu.

Memlekette değişim gerektiğini vurgulayan bir vatandaş, adayın ise Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini savundu.

“ADAYIM MANSUR YAVAŞ”

Aday olmasını istediği ismin Mansur Yavaş olduğunu dile getiren bir vatandaş şunları kaydetti: “Herkes yatıyor, Yavaş her yere kavuşuyor. Halka ne olmuş kimsenin umrunda değil. Bir tek Mansur Yavaş düşünüyor.”

“EKREM İMAMOĞLU OLMALI”

Bir genç, adayın Ekrem İmamoğlu olması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti: “İmamoğlu’na güveniyoruz gençler olarak. Kendisi de genç. Güzel işler başaracağına inanıyoruz, umarım 6’lı masa Ekrem İmamoğlu’nda karar kılar.”

“KUTUPLAŞMAYALIM, KENETLENELİM”

Bir genç ise, ülkedeki kutuplaşmanın çok rahatsız olduğunu belirterek, “Büyük bir acı yaşadık, deprem felaketi canımızı çok yaktı ama bu acı bile bizi bir araya getiremedi. Her şeye tepki vermek yerine birbirimize kenetlenerek her şeyin üstesinden gelebiliriz.” dedi.



Nurdan AKBAŞ – Tugay GÖKTÜRK

