Barış Coşgunsu, Saadet Partisi’nde toplanan 6 partinin 6’lı Masa toplantısını değerlendirdi.

2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan genel seçimlerde 6’lı Masa’nın iktidara geleceğini ve artık Türkiye’nin rahat bir nefes alacağını vurgulayan Coşgunsu, toplumsal kutuplaşmanın son bulacağını ve ülkede toplumsal barışın hakim olacağını dile getirdi.

Öfke ve nefret dilinin kaybedeceğini, nezaket ve karşılıklı saygının kazanacağını ifade eden Barış Coşgunsu, “6’lı Masa iktidarı ile ülkemizde demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek” dedi.

Ülkemizi hemen her alanda içine sürüklendiği krizlerden düzlüğe çıkarana ve her bir insanımızın rahat bir nefes alacağı günleri birlikte kurana dek mücadelelerinin ve iş birliklerinin süreceğini vurgulayan Coşgunsu, “Milletimizin bunca senedir uğradığı hayal kırıklıklarının farkındayız. Bu hayal kırıklıklarını gidermek üzere insanımızın beklenti ve taleplerini karşılayacak liyakatli kadrolarla ve etkin politikalarla milletimizin karşısına çıkacağız.

Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin Cumhurbaşkanı olacaktır.

Milletimiz müsterih olsun; bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı. Bu topraklarda; Toplumsal kutuplaşma son bulacak; toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek; nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek.

Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek. Rüşvet, torpil, iltimas gidecek; adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak.

İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak; üretim esas alınacak. Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek” diye konuştu.

Şimdi, karamsarlığa kapılmanın zamanı olmadığını belirten Barış Coşgunsu, “Zaman, her geçen gün umudu büyütme zamanıdır. Çünkü biz kazanacağız, Türkiye kazanacak! Biz kazanacağız, 85 milyon insanımız kazanacak!” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)