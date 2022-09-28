Öz Diyarbakır Sofrası’nda dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen toplantıya CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Özeşer, Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Melahat Yılmaz, Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli, CHP Belediye Meclis üyeleri Nazik Bulut ve Didem Semiz Tokgöz ile çok sayıda partilerin Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Toplantıda selamlama konuşması yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “Bu toplumun sorunlarını çözmek amacıyla elini taşın alına koyan, çocuklarına ve torunlarına barış ve huzur içinde, hak ve hukuk içinde bir ülke bırakmak için canla başla çalışan herkese çok teşekkür ederim. Bizler kadınlar olarak bu tolumun aydınlık yüzleriyiz. Önümüzdeki seçim özgürlük demokrasi, hak, hukuk, adalet için çok önemli ama kadınlar için daha da çok önemlidir” dedi.

Konuşmasında İran örneğine değinen Kamile Anar, “Eğer bu seçimde çalışmazsak, Atatürk’ün bize sunduğu haklarımız tek tek elimizden alınacak. Belki İran’dan daha kötü olacağız. Canla başla çok iyi çalışalım. Biz hepimiz 6’lı masa yani dostlarımız olarak tek gayemiz var. Bu ülkeye barışı, demokrasiyi ve adaleti getirmektir. Hiçbir çocuğu yatağa aç yatırmamak ve hiçbir kadının ölümüne göz yummamaktır” ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Özeşer ise, “Kadınlar olarak el ele vererek yapamayacağımız hiç bir şey yoktur. Demokrasiye hedeflenerek sonuna kadar mücadele edip başarmak zorundayız. Başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Melahat Yılmaz da bir selamlama konuşması yaptı.

Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar ise , “Birlik beraberlik içerisinde yol alacağız. Sizin de fikirleriniz bizim için önemlidir” şeklinde konuştu.

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli de, “Kadının kadına ihtiyacı olan en önemli zaman dilimi içerisindeyiz. Siyasetin kadınlara ihtiyacı var. Hep birlikte el ele güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Kahvaltı etkinliği hep birlikte çekinilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.



(Volkan SINAYUÇ)

