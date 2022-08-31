CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum’da partilileri yanında, 6’lı masayı oluşturan partilerin il başkanları tarafından da karşılandı. Yalnızca DEVA Partisi İl Başkanı, il dışında olduğu için katılamadı.

Masadaki sohbet sırasında, 6’lı masanın uyum içinde sürdüğü dile getirilince, CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu oluşumun dünya siyaset tarihine geçeceğini, bir milletin kendi iradesiyle demokrasiye geçişi gerçekleştireceğini söyledi.

Koalisyonlar konusunda halkın kafasının karıştırıldığı, oysa koalisyonların ‘denge’ anlamına geldiği şeklindeki değerlendirme üzerine de Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa’nın en güçlü ülkesi Almanya’nın 42 yıldır koalisyonlarla yönetildiğini belirterek şöyle dedi:

“Önyargılardan arınarak, toplumun ihtiyaçlarını belirleyip uyum içinde bunları karşılamaya çalışmak gerekir. Amacımız, Türkiye’nin büyümesini sağlamak, bölgenin en güçlü ülkesi haline getirmek. Bu anlayış ve amaç birliği içinde hareket ediyoruz.”

(Nurdan AKBAŞ- Tugay GÖKTÜRK)

