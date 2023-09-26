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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz şekilde yararlanmaya devam edeceğini kaydetti.

"Güngörmüşlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullanan Aşgın, 65 yaş üstü vatandaşlara ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sunacakların vurguladı.

Aşgın, ücretsiz toplu ulaşım hizmetlerinin yanı sıra evde bakım ve evde temizlik hizmetlerinin devam ettiğini ifade etti.