Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyesinde yapılacak ihale kapsamında mobilya malzemesi satın alınacak. İhale 15 Eylül Cuma günü saat 10’da yeni belediye binasında yapılacak.

PROJE TAMAMLANDI

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Umut Radyo’da katıldığı programda kütüphane projesi hakkında "Bu şehirde ışıkları hiç sönmeyen bir kütüphane olsun. Bu kütüphane Çorum Belediyesi’nin uhdesinde olacak. Projesi tamamlandı. Tarihi konseptiyle gençlerimizin hem ders çalışabileceği, hem teknolojik imkanlarından faydalanabileceği, ikramlarımızın da olduğu dört dörtlük bir mekan olacak. Şimdiden gençlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı.