Oyuncağı teslim alan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Yavrularımızın yüzü hep gülsün...Minik Liya, en sevdiği oyuncağını deprem bölgesindeki kardeşlerine göndermek istemiş. Bize düşen de dünyanın en değerli hediyesini başımızın üstünde götürmektir” dedi.

O oyuncak, deprem bölgesine yardım malzemesi götüren TIR’ın içindeki yerini aldı. Çorum’da yaşayan 6 yaşındaki Liya Artemis Demir’in deprem bölgesine yazdığı not görenleri duygulandırdı. Küçük Liya Çorum’da yardım malzemelerini taşıyan TIR’ın sürücüsüne yazdığı notu ve yanından ayırmadığı her gece birlikte uyuduğu “Uyku” isimli bebeğini teslim ederek, depremden kurtarılan miniklere vermek için teslim etti.

NOTU DUYGULANDIRDI

6 yaşındaki Liya Artemis Demir’in yazdığı notta, "Merhaba ben Liya Artemis 6 yaşındayım. Çorum’dan Uyku arkadaşımı sana gönderiyorum. Beni kötü rüyalarımdan korudu seni de korusun. Her şey geçti korkma melekler yanımızda" ifadeleri yer aldı.

Notu gören görevliler duygu dolu anlar yaşadı.



(Volkan SINAYUÇ)