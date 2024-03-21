Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Çorum Valiliği ve kaymakamlıklar bünyesinde 500 kişi 6 ay süreyle istihdam edilecek.

16 Nisan’da başlayıp 15 Ekim 2024 tarihinde sonlandırılacak olan program için başvuruların 25-29 Mart arasında alınacağı, katılımcıların tamamının liste ayrımına tabi tutulmadan geçerli başvurular içerisinden ikamet durumlarına göre Noter kurası yöntemiyle belirleneceği bildirildi.

Çorum merkezde 350, Alaca’da 18, Bayat’ta 11, Boğazkale’de 7, Dodurga’da 8, İskilip’te 20, Kargı’da 9, Laçin’de 7, Mecitözü’nde 8, Oğuzlar’da 7, Ortaköy’de 8, Osmancık’ta 20, Sungurlu’da 20 ve Uğurludağ’da 7 kişinin 5 ay süreyle istihdam edileceği programın kura çekilişinin 5 Nisan Cuma günü saat 09:30’da İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirileceği açıklandı.

Editör: Haber Merkezi