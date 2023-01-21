Alınan bilgiye göre Mimarsinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde biri park halinde 6 otomobil çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler Emir B.(22) ve Mesut B.(39) ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Seda B.(35), Zülal B.(12) ve İbrahim E.B.(7) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile kapanan cadde araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.