Çorum FK’nın Şanlıurfaspor’la oynadığı maçta tribünlerde boşluklar kaldığı görülürken, satılan bilet sayısının resmi olarak 5.530 olduğu açıklandı.

Kulüpten verilen bilgilere göre, 2.536 adet maraton tribün bileti, 1.500 adet kale arkası tribün bileti, 369 adet alile tribünü bileti, 140 adet B tribünü bileti, 925 adet de VİP tribünü bileti olmak üzere, Çorum FK taraftarlarına 5.470 adet bilet satıldı. Şanlıurfa’dan gelerek takımlarına destek veren 60 taraftarla birlikte, Çorum FK-Şanlıurfaspor maçını toplamda 5.530 biletli seyirci izledi.

(Hüseyin AŞKIN)

