İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cadde üzerinde bulunan binanın 5. Katına çıkan ekipler, çilingir yardımı ile kapıyı açtırarak içeri girdiklerinde Döndü İ.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dondü İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Canına kıyan kadının cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otopsi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



