Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdürürken, KOBİ’lere daha ulaşılabilir olmak amacıyla Gazi Caddesi Valilik Ek Binası 1. Kat’a taşınan KOSGEB Çorum İl Müdürlüğü faaliyetleri hakkında kamuoyu bilgilendirildi.

Kütahya KOSGEB Müdürü olarak görev yaptığı sırada geçtiğimiz Ocak ayında Çorum İl Müdürlüğü görevine atanan ve Şubat ayı başında da yeni görevine başlayan Amasya Gümüşhacıköy’lü Halit Sıddık Tonkuş ilimiz basınıyla buluştu.

Düzenlediği toplantıda kurumun çalışmaları ile ilgili bilgi veren Tonkuş, Çorum OSB’de faaliyet gösteren kurumun kısa süre önce Çorum Valiliği ek binasına taşındığını, bu sayede KOBİ’lerin kuruma daha kolay ulaşabileceğini, vatandaşların da KOSGEB ile ilgili her türlü iş ve işlemi için Gazi Caddesi'ndeki yeni hizmet binasına gelebileceklerini dile getirdi.

KOSGEB İl Müdürü olarak göreve başlamasının ardından başkanlıklarının en son 2018 yılında hayata geçirdiği KOBİ Gelişim Destek (KOBİGEL) programını yeniden açtığını ve bu kapsamda ilimizden başvuruda bulunan 56 işletmeden 52’sinin destek almaya hak kazandığını söyleyen Halit Sıddık Tonkuş, bu işletmelere 67 milyon 906 bin 549 lira destek sağlandığını kaydetti.

“KOSGEB Çorum İl Müdürlüğümüz, başvuru sayısına oranla verilen teşvik miktarında Türkiye genelinde ön sıralarda yer almaktadır” diye konuşan Tonkuş, ayrıca 2023 yılı içinde bugüne kadar girişimcilik programı kapsamında 14 işletmeye 2 milyon 579 bin 613 TL, AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon destek programı kapsamında 5 işletmeye 2 milyon 505 bin 209 TL ve 1 işletmeye ise KOBİ Tekno Yatırım Destek programı kapsamında 1 milyon 92 bin TL olmak üzere bu yıl içinde işletmelere toplam sağladıkları desteklerin 74 milyon 83 bin 453 TL’ye ulaştığını açıkladı.

Halit Sıddık Tonkuş, 2022 yılı içinde kurumun girişimcilik programı kapsamında 39 işletmeye 6 milyon 433 bin TL, AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon destek programı kapsamında 14 işletmeye 4 milyon 669 bin 36 TL, 3 işletmeye yurtdışı Pazar desteği programı kapsamında 730 bin 864 TL, 1 işletmeye KOBİ Tekno Yatırım Destek programı kapsamında 4 milyon 503 bin 232 TL, 2 işletmeye Yaşayan Kültür Mirası Destek Programı kapsamında ise 246 bin 726 TL olmak üzere toplam 59 işletmeye 16 milyon 583 bin 553 TL’lik destek sağladığını da dile getirdi.

Amasyalı olması sebebi ile Çorum’un bölgesindeki illere göre sanayi potansiyelini bildiğini dile getiren Tonkuş, ancak buraya geldikten sonra bu potansiyelin çok daha büyük olduğunu anladığını, ulaşım sorunlarının çözümü halinde ilimizin Kayseri gibi şahlanarak kabuğunu kırabilecek bir potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.