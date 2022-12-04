Çorum FK, İzmir temsilcisi Menemen FK’yı 16.dakikada Suat Kaya ve 85.dakikada Sinan Kurumuş’un attığı gollerle 2-1 yenerken, Suat Kaya’nın golü Çorum FK’nın profesyonel liglerindeki 500.golü olarak kayıtlara geçti.

Çorum FK, İzmir temsilcisi Menemen FK’yı 16.dakikada Suat Kaya, 85.dakikada da Sinan Kurumuş’un penaltıdan attığı gollerle 2-1 yenerken, Bu iki futbolcunun birer topu da direkten döndü. Suat Kaya’nın 16.dakikada attığı gol, profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK’nın 500. golü (play-off hariç) olarak kayıtlara geçti.

