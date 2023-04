Mustafa Kemal Atatürk Parkı’nda düzenlenen konuşan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yapılan her yatırımın gelecek nesillere bugünden bir armağan olduğunu söyledi.

Osmancık’ın yalnızca bugünü için değil, aynı zamanda geleceği için çalışarak hep birlikte ilçenin geleceğini inşa ettiklerini dile getiren Başkan Gelgör, “Bölgenin en büyük kapalı pazarını Osmancık’a kazandırdık. Kızılırmak çevre düzenlemesiyle Osmancık tatil beldeleriyle yarışır bir güzelliğe kavuştu. Osmancık’ı gören gerçekten hayran kalıyor. Yeni belediye binamız halkımızın hizmetinde. İçerisinde bulunduğumuz bu parka Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini verdik. Koyunbaba Mahallemize Şehit Öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın adına büyük bir park ve sosyal tesis yaptık. Festival alanımızı yapıyoruz. Türkiye’ye örnek olacak bir güreş arenası yaptık. Mustafa Kemal Atatürk Parkımızın içerisine bir de cami inşa ettik. Buranın dokusuna uygun, güzel bir mescit oldu” dedi.

Osmancık Belediyesi’nin kendi elektriğinin üretmeye başladığını üretmeye başladığını anlatan Gelgör, “Çiftlikler mahallesinde belediyemize ait 500 KWA Güneş Enerji Santrali kurduk. Yılda ortalama 1,5 milyon TL gelir elde ediyoruz. Bu yatırımlarımızın hep birlikte açılışını yapıyoruz. Şimdiden ilçemize, halkımıza hayırlı olsun. Tabi yatırımlarımız bunlarla sınırlı değil. Halkımız zaten biliyor. O kadar çok çalıştık ki burada teker teker saymaya zamanımız yetmez. Sosyal belediyecilik çalışmalarımızı biliyorsunuz; Çanakkale gezilerimiz. Hoş geldin bebek uygulaması. Cenaze hizmetlerini ücretsiz yaptık. Osmancık Belediyesi üretken belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşının yanında ifadelerini kullandı. Yeni yatırımlarında müjdesini veren Gelgör, “Yeni projelerimiz de hazır. Kısa süre içerisinde şehrimize büyük değer katacak yeni yatırımların müjdesini vermek istiyorum. Kızılırmak’a şişme bent projemiz hazır. Burada tekne gezileri yapılacak bir proje yakında ihale edilecek. Yeni Mahallede eski hükümet konağı alanına Türk Devletleri Parkı yapacağız. İlçemizin merkezine büyük bir sosyal alan kazandıracağız. Osmancık Kalesine yapacağımız asansör projesi kurul onayından geçti. Biz bu yatırımları devletimizin gücünü ve halkımızın teveccühünü daima hissederek yapıyoruz. Osmancık halkı her şeyin en güzeline layıktır. Sevdamız Osmancık, her şey Osmancık için. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

"ADAYIMIZDAN DA KARARIMIZDAN DA GERİ DÖNERSEK, GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN"

MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ise, Cumhur ittifakının adayını belli olduğunu hatırlatarak “2023 yılında daha güçlü bir MHP, 2023 yılında daha güçlü cumhur başkanı. Ve Liderimizin Kayseriden seslendiği üzere, adayımızdan da kararımızdan da geri dönersek, gök girsin kızıl çıksın” ifadelerini kullandı.

İçinde bulunduğumuz bu süreçte, devletin; siyasi, askeri, ekonomik olmak üzere her alanda onurlu bir mücadele yürüttüğünü, dünya devletleri arasında parlayan bir yıldız olarak her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam ettiğinin altını çizen Karapıçak, şunları kaydetti; “Bizlerde bilmekteyiz ki; her Türk evlâdı gibi Osmancıklı hemşehrilerimizde devletimizin yedi düvele karşı vermiş olduğu mücadeleyi görmektedir, farkındadır ve duyarsız kalmayacaktır. Kafkaslarda, Karabağ da, Suriye de, Irak'ta, Libya da, Kıbrıs 'ta, Mavi Vatan da ne işimiz var diyenleri, Ayasofya'nın ibadete açılmasını hazmedemeyenleri asla unutmayacak, günü geldiğinde hak ettiği cevabı her zaman olduğu gibi yine verecektir. 2023'ün Lider Ülke Türkiyesine giden yolda, Devletimizin vermiş olduğu bu haklı, onurlu ve cesur mücadelede asla yanlız bırakmayacaktır. "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" seslenişi ile şuuru açık her Türk evladının gönlünde taht kurmuş olan fedakarlık timsali liderimiz, genel başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız ve 2023’te de cumhurbaşkanı adayımız olan Recep Tayyip Erdoğan’ı aziz Osmancıklılar asla yalnız bırakmayacaktır. Her daim dualarıyla, varlıklarıyla destekleyecek, her türlü pazarlıktan ve dünyevi menfaatlerden uzak olarak kurulan Cumhur İttifakımızın kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde arkasında olacaktır. Milletimiz müsterih olsun, aziz Türk milleti birlik oldukça Milliyetçi Hareket Partisi daha güçlü olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi var oldukça Türk devletinin bekası, Türk milletinin varlığı ve Cumhur ittifakı teminat altında olacaktır. Türk milleti ne istiyorsa bizim de istediğimiz odur. Türk milleti neyi özlüyorsa bizim de özlemimiz aynısıdır. Millet birdir, adı Türk’tür. Devlet tektir, adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu millet biziz, bu devlet biziz, bu vatan biziz, istikbalin mimarı da bizler olacağız. İnsallah 2023 te, Zilletin nefesi tamamen kesilecek, düşmanın Ülkesi viran olacak Türkiye büyüyüp Turan olacak”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, Osmancık’ın tarihi ve kültürel değerin, muhteşem doğa güzelliklerinin yanında bir de dünya markasına dönüştürdüğü pirinciyle ünlü olduğunu hatırlatarak, “Osmancık’ta, uzak diyarlardan gelip Karadeniz e akan Kızılırmak’ın suladığı verimli topraklardaki çeltik tarlalarından, alın teriyle elde edilen pirincin nasıl ekonomiye yön verdiğine şahitlik eder. Bu verimli topraklarda, Pirincin; emeğe, sanata, sevgiye, kültüre nasıl dönüştüğünü görürsünüz. Üreten elleriniz dert görmesin, emekleriniz zayi olmasın. Ayak bastığı her coğrafyada, fethettiği her yerde, önce adaleti tesis edip, insanlığın onurunu gözeten ecdadımız, vatanlaştırdığı her toprağa, adeta hayat götürmüş, umut taşımış ve asalet katmıştır. Devleti yaşatmanın insanı yaşatmaktan geçtiğini bilerek, insanının refahı ve huzuru için çalışmış, Türk’ün şanı gönülden gönüle ulaşmıştır” diye konuştu.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay da. pirinç Osmancık için önemli marka ve değer olduğunun altını çizerek, bu markayı daha ileri taşımak için çalıştıklarının altını çizdi.

Osmancık’ın kadim bir ilçe olduğunu belirten Akpay, bu kadim şehir kültür ve turizm alanında önemli bir merkez olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Osmancık Belediyesi tarafından tamamlanan 8 projenin açılışı gerçekleştirildi.