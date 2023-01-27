Projede yer alan okulların bakım-onarım çalışmaları yapılıp müzik odaları kurulurken, teknolojik donatımlar ve spor malzemeleri ile okullar desteklendi.

Proje kapsamında il genelinde 97 yeni ana sınıfı açılırken, 5 yaş okullaşma oranı ise % 97’ye ulaştı. “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” ile okullara 2 milyon 341 bin lira ödenek aktarıldı.

ÇEVRE DOSTU 1000 OKUL PROJESİ

“Çevre Dostu 1000 Okul Projesi” kapsamında yer alan 14 okula 836.336 lira bütçe ayrılırken, proje kapsamında fotoselli/zaman ayarlı batarya, güneş enerji sistemi, LED aydınlatma, kompanzasyon panosu, yağmur suyu depolama, termostatik vana, anlık tüketimi gösteren monitör/TV ve atık kutuları okullara yerleştirildi. Ayrıca daha önceden kullanılmış atıl vaziyette olan malzemeler kullanılarak Sıfır Atık Kütüphaneleri okullara kazandırıldı.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURS FAALİYETLERİ

Destekle ve Yetiştirme Kursları kapsamında ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflar, lise 10, 11 ve 12. sınıflar ve mezun öğrencilere yönelik il genelinde toplam 161 kurs merkezinde 1.540 öğretmen ile toplam 16.752 öğrenciye Destekleme ve Yetiştirme Kursu verildi.

2022 yılı yaz tatilinde, il geneli 41 kurs merkezinde 335 kursta toplam 6.146 öğrenciye yaz okulu kursu, ayrıca 2 bilim sanat merkezinde 9 öğretmenle 20 BİLSEM yaz kursu verildi. (Haber Merkezi)

