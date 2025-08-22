Çorum'un İskilip ilçesinde ekmek almak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor. Yaşlı adamın kaybolmadan önce elindeki poşetle yürüdüğü görüntülendi.

Olay, 16 Ağustos günü saat 14.00 sularında Uludere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesine bağlı Yerliköy’de ikamet eden ve İskilip ilçe merkezindeki kızını ziyarete gelen Eldivas Babayiğit (86), ekmek almak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kaybolduğu gün akşam saatlerinde torununu arayan Babayiğit’in, “Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim” demesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Telefon sinyalinin tespit edildiği bölge ve çevresinde devam eden arama çalışmalarına rağmen yaşlı adama ait bir ize rastlanamadı. 115 personel ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarına kadavra köpekleri ve dronlarla da destek veriliyor.



Muhabir: İHA AJANS