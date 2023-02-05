Nazilli Belediye’den sonra Bursaspor filelerini de iki kez havalandıran Suat Kaya, kariyer rekoruna koşuyor. Genç futbolcu, kırmızı-siyahlı formayla 5 gol daha atması halinde, profesyonel futbolculuk kariyerinin en çok gol attığı sezonu geçirecek.

2017-2018 Sezonundan beri profesyonel liglerde top koşturan Suat Kaya, Ankaraspor formasıyla 37 maçta 9, Başkent Gözgözler Akademi formasıyla 51 maçta 9, Bucaspor formasıyla 8 maçta 2, Tarsus İdmanyurdu formasıyla 32 maçta 12, geçen sezon da Iğdır FK formasıyla 35 maçta 5 gol atmıştı.

Bu sezon Çorum FK formasıyla 19.maçına Cumartesi günü Bursaspor karşısında çıkan Suat Kaya, 68 ve 73.dakikalarda olmak üzere fileleri 2 kez havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 8’e yükseltti.

2020-2021 Sezonunda, Tarsus İdmanyurdu formasıyla 33 resmi maçta 12 gol atan Suat Kaya, Çorum FK formasıyla 5 gol daha atması halinde, kariyerinin en golcü sezonunu yakalayacak.

(Hüseyin AŞKIN)

