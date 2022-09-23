Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında katı atıkların ayrıştırılmasından çöpten enerji üretimine kadar birçok yatırım yapan Çorum Belediyesi, vatandaşların eskiyen kıyafetlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla "Atık Tekstil Kumbarası" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu 150 noktaya atık tekstil kumbarası yerleştirildi. Çorum Belediyesinin denetiminde, özel bir firma tarafından yürütülen proje ile vatandaşlar giyilemeyecek durumdaki kıyafetlerini çöp yerine atık tekstil kumbarasına atıyor.

Firma görevlileri, belli aralıklarla kumbaralarda biriken tekstil atıklarını toplayıp depolama alanına götürüyor. Burada tasnifi yapılan tekstil ürünleri, özelliklerine göre ayrıştırılıp, geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, proje ile atıkların ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

Çorum'da birinci sınıf bir Atık Getirme Merkezi inşa ettiklerini belirten Aşgın, "Vatandaşlarımız, ekonomiye kazandırılabilecek bütün atıkları oraya getirmek suretiyle ekonomiye ciddi katkı veriyor." dedi.

"Doğaya, çevreye hep beraber sahip çıkalım"

İklim değişikliği, küresel ısınma, yenilenebilir enerji kaynakları gibi kavramların slogan olmaktan çıkıp, hayatın gerçekleri haline geldiğini dile getiren Aşgın, "Bunların etkilerini gidermenin yolu, geri dönüşüm, sıfır atık gibi çalışmaların başarıya ulaşmasından geçiyor. Hemşehrilerimiz gerek atık tekstil kumbaraları, gerekse mobil atık getirme merkezlerini aktif olarak kullansın, doğaya, çevreye hep beraber sahip çıkalım. Daha yaşanabilir bir ülkeyi inşallah yeni nesillerimize bırakalım." diye konuştu.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Teknikeri Rıdvan Kabakçı da kentteki tekstil atıklarının toplanmasına 13 Nisan'da başlandığını bildirdi.

Vatandaşların tekstil kumbaralarına yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Kabakçı, "13 Nisan itibarıyla 150 noktaya tekstil atık kumbaralarımızı yerleştirmiştik. Beş ayda yaklaşık 95 bin kilogram tekstil atığı Çorum merkezde toplanmıştır." ifadelerini kullandı.

"Bir vatandaş olarak bu hizmetten memnunum"

Murat Ayrancı ise eskiyen eşyaların çöpe atılması yerine geri dönüşümle değerlendirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Önceden eskiyen kıyafetleri çöp kutularına attıklarını belirten Ayrancı, şunları kaydetti:

"Tekstil atıklarının toplanması, doğanın korunması, insan sağlığının korunması ve ekonomi açısından önemli. En önemli husus, milli ekonomiye katkı sağlaması. İhtiyacımız olan tekstil ürünlerini kullanıyoruz, ihtiyacımız kalmadığında ayağımıza kadar gelmiş bu geri dönüşüm hizmetini kullanıyoruz. Geri dönüşüme gidiyor ve oradan tekrar insanlığın hizmetine sunuluyor. Bir vatandaş olarak bu hizmetten memnunum."