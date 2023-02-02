Çorum Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nün 2022 yılına ilişkin istatistiki bilgilerini paylaştı.

Valilik’ten yapılan açıklamaya göre 2022 yılında kurumlara aktarılan çağrı sayısı 263.951, elenen/filtrelenen çağrı sayısı 232.249, toplam çağrı sayısı 496.200, asılsız çağrı sayısı 261.192 (%53), asıllı çağrı sayısı ise 235.008 (%47) oldu.

Yıl içerisinde yapılan tanıtım ve farkındalık çalışmaları sonucunda asılsız çağrı oranında önemli oranda düşüş meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada, “2022 yılı içerisinde 01.12.2022 / 01.01.2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde aylık asılsız çağrı oranında en düşük il olarak 40,34% oranla 1. sırada yer almaktayız” denildi.

Türkiye’de birden fazla olan acil çağrı numaralarının (155 Polis İmdat – 156 Jandarma İmdat – 110 Yangın İhbar -112 Sıhhi İmdat – 177 Orman Yangın İhbar – 122 AFAD) tek numara “112” altında toplanması ve vatandaşların Ulusal Kapsamda Tek Acil Çağrı Numarası olarak “112”yi bilmeleri ve kullanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında öğrencilerin farkındalığının arttırılması amacıyla 2022 yılı içerisinde Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandığı belirtilerek, tüm okullarda 90 bin öğrenciye eş zamanlı olarak 2. ders saatinde 112 eğitim ve tanıtımı yapıldığı bildirildi.

Vatandaşlar arasında farkındalık oluşturma çalışmalarının sosyal medya hesaplarından sürekli paylaşımlar yapmak, bilgilendirici broşürler dağıtılmak suretiyle 2022 yılı içerisinde de aralıksız olarak devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, “2022 yılı içerisinde 01.12.2022 / 01.01.2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde aylık asılsız çağrı oranında en düşük il olarak 40,34% oranla 1. sırada yer almaktayız.

13.01.2023 / 20.01.2023 tarihleri arasında haftalık asılsız çağrı oranında yine 39,99% ile Türkiye genelinde 1. sırada yer alarak daha 2 yılı doldurmadan son aylar itibariyle yaklaşık %50 ye yakın asıllı çağrıya ulaşmak memnuniyet verici bir göstergedir” denildi.

112'Yİ GEREKSİZ MEŞGUL EDEN 47 KİŞİYE 31 BİN LİRA PARA CEZASI

Öte yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul ettiği belirlenen 47 kişiye toplam 31 bin lira idari para cezası uygulandı.

112'yi gereksiz yere meşgul edenlerin tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvuru yapıldığı belirtilen açıklamada, şu açıklamalarda bulunuldu:

"Kimlikleri ve mevcut adresleri tespit edilen 47 kişiye Kabahatler Kanunu doğrultusunda toplamda 31 bin 7 lira idari para cezası uygulanmıştır. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul edenlere birinci aramada 1250 lira, tekerrürü halinde iki katı olarak 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacaktır.” (Haber Merkezi)

