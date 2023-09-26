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Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 489 kişi için geçici Toplum Yararına Program (TYP) düzenlendi.

Çorum Valiliği tarafından kamu kurumlarında çalıştırılmak üzere merkezde 200, İskilip ve Alaca’da 23, Bayat’ta 16, Boğazkale, Laçin, Dodurga, Oğuzlar ve Uğurludağ’da 10’ar, Osmancık ve Sungurlu’da 25’er, Kargı’da 14, Mecitözü’nde 13 ve Ortaköy’de ise 11 olmak üzere toplam 400 kişi için düzenlenen TYP’ye Bin 505 kişi başvurdu.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 18, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 71 kişilik geçici iş için ise yaklaşık 250 başvuru alındı. Buna göre Çorum’da çeşitli şartları taşıyan adayların başvurusu sonrasında 489 kişinin belirlenmesi için başvuruda bulunan Bin 750 kişi arasından noter huzurunda kura çekimi düzenlendi.

İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan ve canlı olarak yayınlanan kura çekimleri ile belirlenen kişiler 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar geçici olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar.